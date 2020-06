Cejrowski żąda przeprosin: Wystawię nogę do pocałowania

Czy chipy będą służyć kontrolowaniu obywateli? Wojciech Cejrowski ma żal do osób, które wyśmiewały go, gdy przestrzegał przed tym zagrożeniem. – 10 lat temu to była teoria spiskowa. Ja teraz proszę, by mnie ktoś przeprosił z tych, co mówili, że jestem idiotą – stwierdził w programie kanału wRealu24

Cejrowski podkreśla, że wielkie korporacje chcą kontrolować ludzi, a politycy dążą do tego, by mieć wiedzę nad wydatkami obywateli. – Pojawiła się karta kredytowa, a teraz chip. Tam będzie karta i cukrzyca i czy się zaszczepiłeś. Jak znak wypalony na czole niewolnika – mówił. Słynny podróżnik podkreślił, że jeszcze dekadę temu kwestia chipów była traktowana jako teoria spiskowa, a ludzi którzy podnosili ten temat traktowano jak wariatów. – 10 lat temu to była teoria spiskowa. Ja teraz proszę, by mnie ktoś przeprosił z tych, co mówili, że jestem idiotą – mówił w rozmowie z kanałem wRealu24. Cejrowski podkreślił, że nawet jego właśni znajomi się z niego śmieli. – Proszę mnie teraz przeprosić. Nogę wystawię do pocałowania – mówił. Czytaj także:

