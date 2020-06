Sejm przyjął "tarczę antykryzysową 4.0"

Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za jej przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 189, wstrzymało się od głosu 38. Niemal 4 godziny trwało głosowanie poprawek do projektu, którymi wcześniej zajmowała się sejmowa komisja finansów.

Posłowie przyjęli w czwartek 28 ze 126. Przyjęte poprawki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Projekt zakłada m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Na ten cel ma być przeznaczone ok. 570 mln zł. Sejm zaakceptował niektóre poprawki. Jedna z nich zakłada wydłużenie do 28 czerwca okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pierwsze rozwiązania w ramach pakietu antykryzysowego weszły w życie 1 kwietnia.

