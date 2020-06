Cenckiewicz: To zwycięstwo zostało zaprzepaszczone

4 czerwca minęło 31 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów. To jednak nie jedyna przypadająca wczoraj rocznica. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. upadł bowiem gabinet premiera Jana Olszewskiego. Był to rząd wyłoniony po pierwszych całkowicie wolnych wyborach. Do obu wydarzeń odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

W rozmowie z Rafałem Dudkiewiczem dyrektor Wojskowego Biura Historycznego przyznał, że nie świętuje 4 czerwca 1989 roku. – Nie świętuję też tego, co stało się 4 czerwca 1992. Ten dzień nie jest dla mnie świętem, bo musiałbym czcić upadek rządu, z którym - mimo młodego wieku - bardzo mocno sympatyzowałem. Nie czczę klęski, ale też nie czczę tego, co zwycięstwem było tylko w pewnym sensie – wyjaśnił historyk i dodał: "Było to poza tym zwycięstwo, które zostało zaprzepaszczone".

Cenckiewicz przypominał, że komuniści szli do rozmów ze stroną Solidarności z gotowym pakietem rozwiązań ustrojowych, które strona solidarnościowa zaakceptowała. – Środowisko Jacka Kuronia, Adama Michnika, Bronisława Geremka i innych zawarło umowę z komunistami. W marcu 1989 roku ustalono określony podział mandatów w związku z wyborami i to, że prezydentem zostanie gen. Wojciech Jaruzelski – wskazywał gość Polskiego Radia 24.

