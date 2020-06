"Świński galop do urn". Niemiecka dziennikarka o polskich wyborach

Są nowe wytyczne dla przedszkoli. Zobacz, co się zmieni

GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci i zmniejszenie z 4 do 3 m kw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno...