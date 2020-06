259 nowych zakażeń. Większość chorych to osoby z jednej kopalni na Śląsku

259 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego 195 (z czego 190 KWK Zofiówka), opolskiego (14), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (3), lubelskiego (3), świętokrzyskiego (3) i podlaskiego (3).

„Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 82-K Łańcut, 80-K Tychy, 93-K Bielsko-Biała, 74-M Gliwice, 75-M, 73-K Poznań. Większość osób miała choroby współistniejące” – podaje dalej resort zdrowia.

Obecnie (stan na sobotę rano) liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 25 669. W wyniku zakażenia zmarło już 1 143 osoby.

Wyzdrowiało ponad 12,6 tys. pacjentów

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2128 osób. Wyzdrowiało 12 tys. 641 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie – poinformowało w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 19 tys. 994 osoby, a kwarantanną - 81 tys. 820.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa, albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

