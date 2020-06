"Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko". Ważna deklaracja prezydenta

W trakcie spotkani z mieszkańcami Stalowej Woli, Andrzej Duda mówił o założeniach "Planu Dudy", ratowaniu miejsc pracy i inwestycjach w polską gospodarkę. Prezydent wspomniał także o bonie turystycznym, który ma wesprzeć polskie rodziny.

– Wiele się ostatnio mówi o tzw. bonie turystycznym, po to by wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Kto wie, może to właśnie ona jest w sytuacji najtrudniejszej – mówił polityk.

– Ale chciałbym, żeby została wsparta poprzez polską rodzinę, czyli te pieniądze będą tak emitowane, ten bon turystyczny będzie tak emitowany, jak 500+ – tłumaczył prezydent.

Jak poinformował polityk, rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko. – To będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane – mówił Duda.

– Skorzystają na tym właśnie polscy przedsiębiorcy, świadczący usługi turystyczne w całym kraju. Będę o tym w szczegółach mówił jeszcze w najbliższych dniach, ale jesteśmy z tym już praktycznie rzecz mówiąc gotowi i mam nadzieję, że skorzystanie z tego już w te wakacje przez rodziny, dzieci, młodzież będzie możliwe, a finalnie że te pieniądze ułatwią życie rodzinom i trafią dokładnie do polskiej branży turystycznej w trudnych dla niej czasach kryzysowych – podkreślił dalej polityk.