Kosiniak-Kamysz apeluje do rywali. "Ta sytuacja wymaga od nas odpowiedzialności"

– Wczoraj odnotowaliśmy największą liczbę zakażeń koronawirusem od początku epidemii – powiedział prezes PSL, podkreślając, że jest to sytuacja która wymaga od polityków odpowiedzielaności. – Zwracam się do wszystkich kandydatów o to, żeby stosowali się do wymogów, które są nałożone przez inspekcję sanitarną – zaapelował, prosząc o organizowanie spotkań, które gwarantują bezpieczeństwo. – Przejdźmy przez ten czas, żeby nie było drugiej fali epidemii, o tym piszą już nawet eksperci – wskazał.

W przemówieniu lidera PSL nie zabrakło również wątków stricte kampanijnych. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił Platformie Obywatelskiej, że jej jedynym programem jest wykończyć PiS, zaś partii rządzącej – "wykończyć PO".

– Oba obozy wzajemnie się nienawidzą, ale żyć bez siebie nie mogą. One nie zagwarantują zakończenia wojny polsko-polskiej – przekonywał. Kandydat PSL na prezydenta podkreślił, że tylko od nas samych zależy jaka będzie nasza Ojczyzna. – Czy chcemy Polski podzielonej w bratobójczej wojnie, czy Polskę solidarną we współpracy i porozumieniu. Taki wybór czeka nas 28 czerwca – wskazał.