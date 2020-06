Sasin: Poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie ściągania abonamentu

Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że poprosił Pocztę Polskę, aby wstrzymała ściąganie abonamentu radiowo-telewizyjnego. "Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach" - napisał na Twitterze.

Abonament radiowo-telewizyjny jest w Polsce jest obowiązkowy, choć wielu Polaków go nie płaci. Jego koszt ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś Poczta Polska jest odpowiedzialna za jego ściąganie. Z opłaty abonamentowej są zwolnione wszystkie osoby powyżej 75. roku życia. O zwolnienie z opłaty mogą także ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury. Takie samo prawo mają osoby, których wysokość otrzymywanej emerytury nie jest wyższa niż 50 proc. wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Wniosek o zwolnienie z abonamentu należy złożyć w urzędzie pocztowym. Okazuje się, że Poczta Polska wstrzyma się ze ściąganiem abonamentu RTV. Decyzję w tej sprawie podjął wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych przypomniał też, że problemy ze ściąganiem abonamentu to konsekwencja polityki rządu Donalda Tuska.