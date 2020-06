Jest decyzja ws. szefowej Polskiego Radia. Czabański zaopiniował wniosek

Szef Rady Mediów Narodowej Krzysztof Czabański negatywnie zaopiniował wniosek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu o odwołanie szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej.

Decyzję o odwołaniu prezesa Polskiego Radia może podjąć jedynie RMN. Jak podkreślono w odpowiedzi, "zgłoszony przez senacką Komisję Kultury wniosek jest niezgodny z regulaminem Rady nie może zostać uwzględniony".

Afera w Radiowej Trójce

Piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut za zakończeniu emisji notowania. Nie można było także odsłuchać wydania listy przebojów, w którym piosenka Kazika znalazła się na szczycie. – Dyrekcja Programu Trzeciego zdecydowała o unieważnieniu piątkowego notowania Listy Przebojów Trójki. Podczas elektronicznego głosowania została wprowadzona piosenka spoza listy i doszło do ingerencji w kolejność utworów. Wskutek tego wynik końcowy nie odzwierciedlał głosowania słuchaczy – powiedziała Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Szefowa PR zapewniła, że cała sytuacja nie ma nic wspólnego z cenzurą: – Oskarżenia takie są kłamliwe i niesprawiedliwe, gdyż to właśnie Redakcja podjęła natychmiastowe działania, by odkryć prawdę i podać ją do publicznej wiadomości.​ Właśnie po to, aby słuchacze mieli poczucie i gwarancję, że głosowanie odbywa się w sposób absolutnie bezpieczny i uczciwy, w tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem było unieważnienie tego notowania przez Dyrekcję Programu Trzeciego.