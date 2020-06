Wielki przeciek podczas matur? Szef MEN zdradził, czy dojdzie do unieważnienia egzaminu

W poniedziałek 8 czerwca od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Wczoraj media poinformowały, że mogło dojść do przecieku związanego z tematem egzaminu.

Strona "Emocje w sieci", która analizuje wydarzenia w internecie, informuje, że internauci na dwie godziny przed egzaminem, zaczęli wyszukiwać informacji na temat słynnego dramatu Wyspiańskiego. Ten proceder zanotowano przede wszystkim na Podlasiu i – w znacznie mniejszym stopniu – na Mazowszu.

Do sprawy odniósł się w TVP Info szef MEN Dariusz Piontkowski. Jak ocenił, wciąż nie wiadomo, cz doszło do wycieku, a sprawą zajmie się policja. – Przekazaliśmy sprawę policji, żeby sprawdziła, czy ten trop to tylko dywagacje w internecie czy rzeczywiście próba przemycenia tego, co było w arkuszach – stwierdził.

Na pytanie, czy resort rozważa powtórzenie egzaminu, Piontkowski podkreślił, że na pewno nie będzie unieważnienia egzaminu w całym kraju.

– Jeżeli w ogóle, to miejscowo, w tych miejscach, gdzie mogła być jakaś grupa maturzystów, która mogła mieć wcześniej dostęp do tematów – oświadczył minister.