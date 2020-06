Schetyna: To byłby znak, że państwo nie funkcjonuje

Wczoraj w Polsce odnotowano 599 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. To najwyższy dzienny wynik od początku epidemii w naszym kraju. We wcześniejszych dniach nie było dużo lepiej – 576 i 575 nowych zakażeń. Czy epidemia znów może wpłynąć na wybory prezydenckie? O tę kwestię zapytany został na antenie TOK FM były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Zdaniem polityka, termin wyborów nie zostanie ponownie zmieniony. – Trzeba bardzo pilnować procedur. Oprócz sprawdzania i wprowadzania testów, szukania, znajdowania ognisk zakażeń, trzeba bardzo w bardzo restrykcyjny sposób pilnować higieny kontaktu, także w czasie samego procesu kampanii wyborczej i wyborów – podkreślił. Jak dodał, "dzisiaj wyborów po prostu nie można już przenieść, bo okazałoby się, że sprawę stawiamy na głowie". – Przekładanie wyborów po raz drugi to znak, że państwo nie funkcjonuje, nie działa – wskazał.

Schetyna o ułaskawieniu Śpiewaka: Jestem zasmucony

Schetyna został także poproszony o komentarz do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu aktywisty miejskiego Jana Śpiewaka. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok wydany w niższej instancji i uznał Śpiewaka za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego.

Były lider PO stwierdził, że jest "zasmucony, że ktoś, komu się wydaje, że poświęcił wiele czasu na to, żeby walczyć o przyzwoitość i sprawiedliwość, po prostu kończy swoją rozpoczętą karierę polityczną w taki sposób".

– Mówię to z przykrością. Te kwestie, dotyczące ważnych kwestii reprywatyzacji, wszystkiego, co dotyczy własności w Warszawie, w jaki sposób to dalej prowadzi, to dobry temat w debacie między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą. Rola przy tym pana Śpiewaka – słaba – dodał.