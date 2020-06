Hołownia: Oni nam teraz zakładają pętlę na szyję

– Polska nie potrzebuje pięciu wielkich molochów produkujących energię. Potrzebuje 18 tys. spółdzielców produkujących energię z odnawialnych źródeł – przekonywał dzis kandydat na prezydenta.

Wystąpienie Szymona Hołowni dotyczyło w znacznej mierze kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i ich wpływu na zasoby wodne, a także górników i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Przy tej jednak okazji zarzucił partii rządzącej, że "zachowuje się w tej chwili jak PZPR w latach 70. i 80.".

– I pod względem stosunku do państwa i pod względem stosunku do prawa i pod względem myślenia też w takich kategoriach. Wybudujemy wielkie, duże, z metalu. Teraz będą budowali wielkie lotnisko. Co następne wybudują za te 50 lat? – pytał, dodając, że ten projekt będzie realizowany przez właśnie "nie wiadomo ile lat". – Oni nam teraz zakładają pętlę na szyję, która się będzie zaciskać w pokoleniu mojej córki, która będzie musiała za te faraońskie pomysły płacić – dodawał.

