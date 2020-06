"Nie zdałam tego, chyba, że zdarzy się cud". Maturzyści komentują egzamin z matematyki

O godzinie 9 rano odbył się dzisiaj w szkołach w całej Polsce obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Podobnie jak podczas wczorajszego egzaminu z języka polskiego, również na kolejnych egzaminach obowiązuje reżim sanitarny. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach, jest im mierzona temperatura, a przed wejściem na salę dezynfekują ręce.

Po egzaminie uczniowie natychmiast zaczęli komentować zadania. Zdaniem wielu uczniów matura była bardzo trudna. "Nie zdałam tego, chyba, że zdarzy się cud" – pisze na Twitterze jedna z maturzystek.

„Mimo że nie miałam problemów z tą matma to uważam że ten arkusz był całkiem trudny jak na podstawę, wszystkie próbne które pisałam były raczej łatwiejsze" – pisze inna maturzystka.

Wyciek pytań maturalnych

W poniedziałek 8 czerwca od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Media jednak informują, że mogło dojść do przecieku związanego z tematem egzaminu. Wskazują na to dane z Google Trends. Okazuje się, że na dwie godziny przed rozpoczęciem matur do wyszukiwarki masowo wpisywano temat tegorocznego egzaminu.

Radio ZET dowiedziało się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że kwestia możliwego wycieku pytań egzaminacyjnych zostanie zgłoszona na policję.

