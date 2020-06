Przyszłość Lewicy zależy od wyniku Biedronia? Mocne słowa posłanki

Posłanka Lewicy w rozmowie z serwisem krytykapolityczna.pl podkreśliła, że wynik Roberta Biedronia w czerwcowych wyborach ma duże znaczenie dla przyszłości całej zjednoczonej lewicy.

– To, jak silna i obecna będzie w przyszłości polityczna agenda lewicy, zależy od tego, jak mocny wynik w tych wyborach uzyska Robert Biedroń. Stawką − oprócz wejścia do drugiej tury i wygranej z Andrzejem Dudą − jest więc pokazanie, że z lewicą, naszym głosem i programem trzeba się w Polsce liczyć – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Polityk podkreśliła również w wywiadzie, że Biedroń ma wiele do zaoferowania nie tylko elektoratowi Lewicy. – Co ma do zaoferowania bardziej tradycjonalistycznemu elektoratowi z mniejszych miast? – pytali posłankę dziennikarze.

– Szacunek i zrozumienie dla problemów, potrzeb i aspiracji mieszkańców średnich i mniejszych miast. No i wizję rozwoju tych ośrodków − bo przecież prowincja też chce postępu. Nie jest wyłącznie konserwatywna. Jest różnorodna − Robert Biedroń ma dar do godzenia i łączenia różnic – tłumaczyła Dziemianowicz-Bąk.

– Symbolem jego prezydentury w Słupsku stała się czerwona kanapa, którą stawiał przed ratuszem i na której rozmawiał z mieszkańcami − wszystkimi, bez względu na przekonania. Sam ma bardzo jasne i jednoznaczne poglądy, a jednocześnie szanuje swoich oponentów. Ostatnio pokazał to przy okazji dyskusji na temat likwidacji mediów publicznych – podkreśliła polityk.

Czytaj także:

Wielcy przegrani?