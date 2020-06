Nieoficjalnie: Spotkanie Duda-Trump może się odbyć jeszcze przed wyborami

Do wyborów zostały niecałe dwa tygodnie i możliwe, że w tym krótkim czasie prezydent Andrzej Duda odbędzie wizytę w Stanach Zjednoczonych.

Serwis RMF FM podaje, że Duda miałby być pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez Trumpa od początku epidemii koronawirusa. Z nieoficjalnych informacji – uzyskanych przez serwis w Pałacu Prezydenckim – wynika, że rozmowy przywódców miałaby dotyczyć kwestii możliwej relokacji część oddziałów amerykańskich z Niemiec do Polski i szerzej wzmocnienia obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.

Dziennikarze serwisu Politico piszą, że wizyty jest finalizowana i – jak poinformował jeden z urzędników pracujących w administracji prezydenta Trumpa – może do niej dojść jeszcze przed 28 czerwca, czyli pierwszą turą wyborów prezydenckich.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Ullyot nie chciał komentować tych doniesień, podobnie jak urzędnicy Departamentu Stanu, którzy nie odpowiedzi na pytania Politico. Serwis kontaktował się także z polską ambasadą, która poinformowała, że nie ma informacji o wizycie prezydenta w najbliższych dniach.

Trump potwierdza: Wycofamy część wojsk z Niemiec

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził, że USA zredukują liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech do 25 tys. Wcześniej o takiej decyzji Białego Domu informował dziennik "Wall Street Journal". Trump poinformował też dziennikarzy w Waszyngtonie, że Niemcy nie wydają na obronność tyle, ile wymaga od nich NATO.

Przypomnijmy, że na początku czerwca dziennik "Wall Street Journal" napisał, że Donald Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy, ograniczając ich łączną liczbę w tym kraju do 25 tys. Z kolei jeden rozmówców Reutersa twierdził wówczas, że część z wycofanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy będzie mogła być przeniesiona do Polski. Decyzja o ograniczeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech spotkała się z krytyką Partii Demokratycznej oraz części parlamentarzystów Partii Republikańskiej.

