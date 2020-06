"Nerwowość Trzaskowskiego", "Biedroń in minus". Fogiel ocenia debatę

– In minus Robert Biedroń, który wszystko sprowadzał do jednego mianownika i twierdził, że ktoś jest prześladowany i żądał przeprosin, chyba od prezydenta Dudy, od wszystkich. I bardzo negatywne wrażenie zrobił Rafał Trzaskowski. Oczywiście mogę być uprzedzony, ale czytałem też wiele opinii, że nawet sposób zachowania kandydata PO zdradzał pewną nerwowość – ocenił.

Członek sztabu prezydenta dopytywany, czy Andrzej Duda przeprosi Biedronia, stwierdził, że "przeprosiny można rozważać gdy jest za co przepraszać". – W tym przypadku nie znam powodów dla których prezydent Andrzej Duda miałby przepraszać. (...) Prezydent powtarzał, że choć sam stoi pod flagą biało-czerwoną, osoby stojące pod flagą tęczową również zasługują na szacunek. I to jest sprawa oczywista. Zaprosił przecież przedstawicieli środowisk LGBT do pałacu. Zaprosił też samego Roberta Biedronie, tyle że ten postanowił tego zaproszenia nie przyjąć – dodawał.

Fogiel odniósł się również do planowanej na 24 czerwca wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Andrzej Duda jako pierwsza głowa państwa po wybuchu koronawirusa został zaproszony do Waszyngtonu za spotkanie z prezydentem Trumpem.

– To dowodzi wyjątkowo bliskich stosunków między Polską a USA. Jednym z głównych tematów będą kwestie bezpieczeństwa, współpraca w ramach NATO i dwustronna. Koncepcja Fort Trump jest nadal żywa. Poruszane też będą kwestie gospodarcze – mówi członek sztabu Andrzeja Dudy. – Wielu przywódców państw zabiega o spotkanie z prezydentem Trumpem. Warto więc poświęcić te półtora dnia, by realizować ważne dla Polski sprawy – dodawał.

