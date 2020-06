"Ma długą historię walki z rządem, będzie blokował wszystko". Bielan ostrzega przed Trzaskowskim

– Sam mówi o tym, że będzie wypalał żelazem, głosi retorykę mściwości. Po prostu będzie co najmniej 3,5 roku do wyborów parlamentarnych konflikt, chaos i paraliż, dlatego że polska konstytucja nie dzieli dosyć wyraźnie kompetencji między rząd i prezydenta. Będziemy mieli albo dublowanie się kompetencji, albo blokowanie działań – mówił dalej rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

Bielan pytany o sondaże, które ostatnio wskazują na przewagę Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich, odpowiedział, że "na tym etapie to już nie ma większego znaczenia". – Nie powinniśmy się w tej chwili przejmować sondażami. Na tym etapie to już nie ma większego znaczenia. Liczy się wynik wyborów 28 czerwca. Polacy zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem – stwierdził.

Polityk odniósł się również do zapowiadanego przez prezydenta bonu wakacyjnego i na przykładzie Senatu pokazał, że lepiej jeśli poszczególne organy władzy ze sobą współpracują.

– Chcielibyśmy, żeby ta ustawa weszła w życie jak najszybciej, stąd bardzo szybkie prace w Pałacu Prezydenckim, rządzie i myślę, że w Sejmie. Sejm na pierwszym możliwym posiedzeniu rozpatruje tę ustawę, ale znowu słyszmy, że izba obstrukcji, w którą zamienił się Senat pod rządami PO, nie chce wprowadzenia tego rozwiązania. To pokazuje, z jakim wielkimi problemami mamy do czynienia, kiedy władza jest dzielona między różne obozy polityczne i to pokazuje, co byłoby gdyby kandydat PO został prezydentem. Wszystkie inicjatywy rządu byłyby blokowane. O ile Senat może przeciągnąć prace nad ustawą do 30 dni, to prezydent może po prostu ustawę zawetować – ocenił.

Czytaj także:

Morawiecki: Trzaskowski prezydentem? Będzie jak z GrodzkimCzytaj także:

Wybory prezydenckie. Szumowski ogłosi ważną decyzję