Gliński: Opozycja uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie

Na początku rozmowy dziennikarz zapytał wicepremiera o niespełnione obietnice prezydenta Andrzeja Dudy – m.in. zerowy VAT na ubranka dziecięce i pomoc frankowiczom.

– W większości te rzeczy zostały zrealizowane (…) innymi metodami – tłumaczył Gliński, odnosząc się do obietnic, przypomnianych m.in. w ostatnim spocie kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

– Jeżeli się podnosi sytuacja dzieci czy rodzin z dziećmi w sposób rewolucyjny i jest to wielka zmiana cywilizacyjna, chociażby przez program 500+ czy 300+, to jest to znacznie więcej niż to, co przyniósłby zerowy VAT na ubranka – podkreślał polityk i dodał: „Manipulacje przy VAT-ach to jest kwestia zgody Komisji Europejskiej”.

Gliński ostro skrytykował też sposób prowadzenia kampanii wyborczej przez opozycję. – Mamy bardzo dziwną kampanię. Wykorzystano w niej bardzo trudną, tragiczną sytuację związaną z epidemią w sposób bezwzględny – mówił wicepremier.

– Opozycja polska uniemożliwiła wyborów w konstytucyjnym terminie. (...) W sposób bardzo niski wykorzystała tę sytuację – podkreślił Gliński. – Zniszczono polską demokrację także przez to – dodał.

