Proboszcz parafii w Radomiu zakażony koronawirusem. Apel do wiernych

Informację o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa proboszcz parafii na radomskim Idalinie otrzymał w niedzielę. Poinformował o tym wiernych w komunikacie zamieszczonym na stronie parafii i mediach społecznościowych.

– Decyzją sanepidu pozostanę w izolacji do 9 lipca, zaś księża wikariusze i pracownicy kościelni najbliższe dni spędzą w warunkach kwarantanny – przekazał ks. proboszcz Andrzej Jędrzejewski.

Proboszcz zaapelował do wiernych, którzy mieli z nim kontakt od 15 do 18 czerwca i zauważyli u siebie niepokojące objawy świadczące o chorobie, by kontaktowali się z sanepidem.

W poniedziałek ma być przeprowadzona dezynfekcja całego kościoła.

Proboszcz zapowiedział, że Msze święte sprawowane będą przez księży spoza parafii, którzy nie mieli z nim ostatnio kontaktu.

