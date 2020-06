Trzaskowski: W tym moja żona przypomina Marię Kaczyńską

Trzaskowska została zapytana o to, czy jeśli jej mąż zwycięży w wyborach prezydenckich i będzie pęłnił funkcję głowy państwa, ona będzie aktywną pierwszą damą. – Znając siebie, nie mogłabym usiedzieć na miejscu, więc na pewno będę aktywna – odparła.

Podobne zdanie o żonie ma Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, męczy ją to samo, co jego, czyli celebra. – Więc bylibyśmy bardziej naturalni niż dzisiejsza pierwsza para – stwierdził. Jak dodał, jego małżonkę "bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy pierwszą damę, która często wyrażałaby swoją opinię". – Ale nie brak jej też empatii i wdzięku osobistego, w czym przypomina Marię Kaczyńską, która była znana z uśmiechu i z tego, że pochylała się nad słabszymi – dodał.

W wywiadzie padło także pytanie o kwestię wiary. Przytoczono przekaz "Wiadomości" mający kreować Trzaskowskich jaki ludzi niewierzących. Żona kandydata PO na prezydenta oświadczyła, iż jest osobą wierzącą. – Szukali sensacji u mnie w pracy, nic nie znaleźli, rozmawiali z byłymi studentkami męża, żeby coś znaleźć, a jak się nie udało, to czepiają się wszystkiego. To jest absurd! – stwierdziła.

Sam Trzaskowski również podkreślił, iż jest osobą wierzącą i zarzucił politykom partii rządzącej hipokryzję. – Ja też jestem osobą wierzącą. A gdy powiedziałem w wywiadzie, żeby poruszyć kwestię ochrony środowiska, że bardzo mnie ujmuje teza Spinozy o tym, iż Bóg jest naturą, to TVP zrobiła z tego teorię, że jestem wyznawcą Żyda – wskazał.

