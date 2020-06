"Kasta broni, kasta radzi, kasta nigdy was nie zdradzi". Mazurek o oddaleniu pozwu przeciwko Trzaskowskiemu

Kasta broni, kasta radzi, kasta nigdy was nie zdradzi - napisała na Twitterze była rzecznik PiS, obecnie europosłanka tej partii Beata Mazurek. To komentarz do decyzji sądu o oddaleniu pozwu komitetu Andrzeja Dudy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu.