Hołownia o wypowiedzi prezydenta: To się w głowie nie mieści

W niedzielę podczas wiecu w Krakowie prezydent Duda mówił: – W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO–PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9 procent. W najgorszym momencie pandemii bezrobocie wzrosło do 6 procent, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż, proszę państwa, koronawirus.

Wypowiedź prezydenta skomentował w poniedziałek Szymon Hołownia. – Wiem, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i jest w niej dużo emocji, natomiast porównywanie kogoś do choroby jest czymś, co mi się po prostu w głowie nie mieści – powiedział.

– Choroba to coś, co dotyka człowieka. Coś, co niszczy jego życie, co mu zagraża, co powoduje lęk. Nie wiem, czy pan prezydent ma świadomość tego, że porównując kogoś do choroby, mówi o chorobie, która zabiła bliskich wielu Polaków – dodał.

Hołownia stwierdził, że to "hańbiąca wypowiedź". – Uważam, że ona jest niegodna polityka, zwłaszcza prezydenta RP. Nawet w emocjach powinniśmy się powstrzymać, a jeżeli nawet coś nam się wymsknie, bo to się przecież zdarza, wystarczy przeprosić. Od przepraszania jeszcze nikt nie umarł, a ja pokazałem też w swojej kampanii, że to nie jest mi obce – przekonywał.

Jego zdaniem na "szczerości emocjonalnej można budować wokół siebie dobra aurę". – No ale, jak rozumiem, prezydent ma to w nosie – powiedział Hołownia.

