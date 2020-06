"Prezydent ryzykuje swoją kampanię, by załatwiać bardzo ważne polskie sprawy"

Na finiszu kampanii wyborczej, ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się dziś z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Z przekazanych w ubiegłym tygodniu przez Dudę informacji wynika, że rozmowy będą dotyczyły m.in. obrony i bezpieczeństwa, współpracy energetycznej i gospodarczej oraz bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Wczoraj list do prezydenta wystosował kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W kontekście wizyty w Waszyngtonie zapytał w nim, czy są m.in. plany przenoszenia do Polski broni jądrowej lub budowy reaktora atomowego.

Do wizyty głowy państwa w USA, a także słów Trzaskowskiego odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. Polityk podkreślił, iż ważniejszą od partykularnych politycznych interesów jest kwestia bezpieczeństwa Polaków. Przypomniał, że wielokrotnie podkreślano, iż to ono będzie jednym z tematem rozmów w Białym Domu.

– Prezydent potrafi przerwać kampanię, żeby wykonywać swoje obowiązki związane w pełnioną funkcją, bo to są rozmowy na poziomie prezydentów państw. (...) Póki pełni swój urząd, do sierpnia tego roku, musi wykonywać również te obowiązki, które zostały mu powierzone przez naród pięć lat temu – mówił dalej były wiceszef MON. Kownacki przekonywał, że prezydent wyjechał "ryzykując swoją kampanię i spotkania w Polsce", by "załatwiać bardzo ważne polskie sprawy".

