Z Warszawy do Gdańska w mniej niż dwie godziny? "To kluczowy ciąg kolejowy"

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. Równocześnie z powstaniem nowego portu lotniczego rząd zamierza stworzyć cały system transportowy, którego głównym elementem będą inwestycje kolejowe zapewniające dojazd do CPK i Warszawy z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godziny. Na Pomorzu zlokalizowana jest tzw. szprycha nr 1, która obejmuje 378 km, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich tras w województwie. Jej nowy przebieg przedstawił 23 czerwca 2020 r. w Gdańsku wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

– Trasa Gdańsk-Warszawa to kluczowy ciąg kolejowy dla polskiego systemu transportowego. Dlatego dzisiaj ogłaszamy ostateczny przebieg tej trasy, która będzie budowana w ramach kolei dużych prędkości. Od Grudziądza do Gdańska poprowadzimy całkowicie nową trasę, dzięki czemu podróż z Gdańska do Warszawy skróci się do godziny i 45 minut – mówił Horała.

Zgodnie z drugim wariantem trasa Warszawa-Gdańsk byłaby wybudowana jako całkowicie nowa linia kolei dużych prędkości. Zwyciężył drugi wariant. Pociągi pokonają ten odcinek szybciej o prawie 40 proc. – w 1 godz. 45 min zamiast obecnych 2 godz. 50 min. Istotnym elementem Programu Kolejowego CPK jest także rewitalizacja i modernizacja innych tras w województwie. Dzięki tym pracom, prowadzonym przez PKP PLK, zmienią się czasy dojazdu do Warszawy i CPK: