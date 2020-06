Winnicki: Dalekosiężnie to niebezpieczna sytuacja

Prezydenci Polski i USA podpisali wczoraj wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej. Donald Trump zapowiedział, że USA najprawdopodobniej przeniosą część swoich wojsk z Niemiec do Polski.

– Ta obecność [amerykańskich wojsk - red.] dzisiaj jest, ale jutro jej może nie być. Jesteśmy w sojuszu militarnym ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym takie wojska mogą w Polsce stacjonować, ale pod pewnymi warunkami – mówił Winnicki w rozmowie z Radiem Plus.

Poseł podkreślił, że nie uważa, że przeniesienie amerykańskich wojsk do Polski wpłynie jakoś fundamentalnie wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju.

– Nie chciałbym żebyśmy na arenie międzynarodowej stali się zakładnikiem tej sytuacji, że Amerykanie u nas stacjonują. Tak naprawdę to sytuacja dalekosiężnie niebezpieczna dla Polski, że całą politykę zagraniczną, w tym politykę bezpieczeństwa opieramy na tych wojskach, które dzisiaj są, a jutro ich nie ma – mówił gość Radia Plus.