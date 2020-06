Prezydent Duda: Pała i kule były odpowiedzią na robotnicze protesty

– Te wybory są właśnie o to, jaka będzie w przyszłości Polska i dla kogo będzie ta Polska. Czy ta Polska będzie dla szerokiego spektrum naszych obywateli, naszych sąsiadów, tych którzy obok nas mieszkają, codziennie ciężko pracują, robią zakupy, prowadzącą często bardzo twarde życie i wykonują ciężką pracę, czy będzie dla jakiejś wąskiej elity, która będzie się pasła kosztem reszty społeczeństwa – mówił Andrzej Duda podczas spotkania w Rybniku.

– Te wybory są o to, czy będziecie państwo w telewizji słyszeli, że opłaca się pracować w Polsce i dla Polski czy że nic się nie opłaca, że nie opłaca się utrzymywać polskich stoczni, polskich linii lotniczych LOT, że nic się nie opłaca, najlepiej sprzedać, a najlepiej to wiecie komu. Mówię: nie, to będziemy ich kupować. Zobaczycie – mówił dalej prezydent.

Duda zaapelował też do zebranych, aby namawiajcie swoich znajomych i rodziny do tego, aby poszli na wybory. – Zapytajcie, jak żyje im się teraz, a jak żyło przed 2015 rokiem – mówił polityk.

– Czy miałeś pracę, jak była płatna, jak się czułeś, czy strzelali gumowymi kulami, gdy byłeś górnikiem i protestowałeś? Tak, byłem tutaj z wami zaraz po tym, jak strzelali. Tak, byłem. Pała i kule były odpowiedzią były na robotnicze protesty. Taka prawda. Na protesty górników – dodał prezydent.