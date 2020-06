Prof. Cenckiewicz apeluje: Nie szukajcie innych wyborów, bądźcie z prezydentem

"Proszę: nie szukajcie innych wyborów i kandydatów! Nie eksperymentujcie! Proszę Was: oddajcie głos na Andrzeja Dudę! Niech wygra, musi wygrać! Pozwólmy i pomóżmy Prezydentowi poprawić to, co nas czasem rozczarowuje" – zaapelował historyk dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego przyznał, że nie jeden raz krytykował prezydenta Andrzeja Dudę, choć częściej był jego obrońcą. "Jest to generalnie prezydentura polskich interesów i obrony polskiej racji stanu" – ocenił. "Dziś proszę wszystkich moich Czytelników i bliskie mi środowiska konserwatywne, integralnie antykomunistyczne, czasem rozczarowane dobrą zmianą ze względu na brak konsekwencji w walce o IV Rzeczpospolitą na serio, z uwagi na zepsucie władzy władzą, często słabe kadry i uderzającą bezideowość...Proszę: nie szukajcie innych wyborów i kandydatów! Nie eksperymentujcie! Proszę Was: oddajcie głos na Andrzeja Dudę! Niech wygra, musi wygrać! Pozwólmy i pomóżmy Prezydentowi poprawić to, co nas czasem rozczarowuje" – zaapelował dr hab. Sławomir Cenckiewicz. Dr hab. Cenckiewicz podkreślił, że "Polska nie może pozwolić sobie na napierającą dziś antycywilizację, ślepotę wobec prawdziwych zagrożeń dla Polski i powrót zorganizowanego państwowego postkomunizmu". "Bądźcie z prezydentem Andrzejem Dudą w najbliższą niedzielę! Dla Polski!" – zakończył.