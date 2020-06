"Ważne, aby Polska była wśród pierwszych krajów otrzymujących lek przeciw COVID-19"

W wywiadzie dla TVP Info prezydent nawiązał w piątek do swojej ostatniej wizyty w Białym Domu, podczas której jednym z tematów był udział polskich badawczy w pracach nad szczepionką przeciw koronawirusowi i lekiem na związaną z nim chorobę.

– Dobrze, żeby polscy naukowcy pracowali w laboratoriach i przy badaniach, które są na najwyższym światowym poziomie, ale z drugiej strony jest dla mnie oczywiste, że jeżeli my uczestniczymy w badaniach, to my jesteśmy w pierwszej kolejności tymi, którzy mogą taki leki lek uzyskać, w momencie, kiedy on już jest, zostanie sprawdzony, przetestowany – mówił prezydent.

Według Dudy, prezydent Trump "sygnalizował, że badania są bardzo zaawansowane".

Prezydent przypomniał, że rozmawiał o tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych także przed dwoma miesiącami telefonicznie. – Ja poprosiłem prezydenta (Trumpa), żeby ten udział (polskich naukowców) został zintensyfikowany, żeby ta współpraca została pogłębiona – relacjonował.

Zapewnił, że fundusz badań medycznych nawiązał "relacje z różnymi podmiotami, i jeżeli chodzi o departament Stanu (...) i z poszczególnymi jednostkami, które zajmują się badaniami w Stanach Zjednoczonych, i z naukowcami".

– Te relacje są, teraz chciałbym, żeby one zostały zrealizowane poprzez powiększenie potencjału prac badawczych – zadeklarował. Według niego Trump uznał, "że to jest bardzo dobra propozycja". Przypomniał, że w skład delegacji, która towarzyszyła mu w środę w wizycie w Waszyngtonie, wszedł kpt. dr Jacek Siewiera, który z zespołem Wojskowego Instytutu Medycznego przebywał wcześniej w Lombardii i USA w celu wymiany doświadczeń związanych ze zwalczaniem pandemii.

