Prezydent: Przez pięć lat zbudowaliśmy bazę do dalszego rozwoju

– Zbudowaliśmy przez pięć lat bazę do dalszego rozwoju. To baza pewności materialnej. To jest fundament i pytanie, co dalej. Dalej jest doprowadzenie nas na przeciętny poziom zamożności kraju zachodnioeuropejskiego. Polska rodzina musi żyć tak jak przeciętna rodzina w bogatym kraju UE. To jest cel – mówił prezydent Andrzej Duda w Starym Sączu tuż przed ciszą wyborczą. W niedzielę odbędą się wybory prezydenckie.

– To najważniejszy moment, ten ostatni dzień, który poprzedza niezwykle ważny moment, który przyjdzie w niedzielę. Dziękuję, że czekaliście na mnie w Starym Sączu. To są wybory, które przesądzą o przyszłości naszego kraju. Nie na 5, 10 lat, ale na dziesięciolecia – mówił prezydent Andrzej Duda. – To były te najbardziej potrzebne zmiany, te najbardziej oczekiwane. W nowoczesnym kraju nie ma głodujących dzieci. Ten proces zmian, kiedy zapoczątkowaliśmy działania inwestycyjne od dzieci po seniorów – mówił. – To pytanie, czy Polska będzie się rozwijała, czy będzie zwijana. Tak, jak pomiędzy 2008 a 2015 roku, kiedy likwidowano posterunki, kiedy upadły polskie stocznie. Czy będzie to czas, kiedy zabiera się ludziom pieniądze wbrew ich woli jak OFE? Ja takiej polityce mówię nie i o to są te wybory. Proszę o wsparcie. Proszę, byście szli do wyborów – wskazywał Duda. Prezydent powiedział też, że jest szansa na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich już w I turze. Czytaj także:

