Morawiecki: Dla prezydenta Polska i Polacy są najważniejsi. Będzie dla nich ciężko pracował

Premier w swoim wpisie odniósł się do niedzielnych wyborów prezydenckich. Jak napisał, łatwo udowodnić, że poziom życia polskiej rodziny jest dzisiaj znacznie wyższy niż 5 lat temu. "Gonimy Europę. Dzięki 500 plus, dzięki wyprawkom, dzięki 0% PIT dla Młodych, dzięki Emeryturze Plus i innym świadczeniom dla seniorów. Także dzięki Tarczy Antykryzysowej i Finansowej. I wielu innym działaniom rządu. To się nie stało samo z siebie. To był Wasz wybór 5 lat temu, to była wola Polaków, a dopiero potem ciężka praca rządu i właśnie tego kandydata o którym piszę. Prezydenta Andrzeja Dudy" - napisał.

"Zaangażowałem się w Jego kampanię z potrzeby serca, bo mam zaszczyt z nim współpracować i z doświadczenia wiem, że jest człowiekiem godnym zaufania i bardzo pracowitym. Wiele razy widziałem, że dla niego nie istnieją godziny pracy, że jest wszędzie tam, gdzie potrzebuje go Polska i Polacy. Podejmuje odważne i szybkie decyzje. Takiego prezydenta potrzebujemy. Nie potrzebujemy ludzi, którzy w kampanii wyborczej są w stanie powiedzieć wszystko, byle zmylić wyborców co do swoich intencji i możliwości. Przed takimi kandydatami ostrzegam, bo żyjemy w niełatwych czasach i nie są nam potrzebni politycy, dla których urząd prezydenta jest tylko karierą. Potrzebujemy służby, patriotyzmu, współpracy. Potrzebujemy rozumu, ale i serca dla Polski. Potrzebujemy Andrzeja Dudy" – podkreślił.