"Gowin nie pomaga". Suski: Powinien się zastanowić

Wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości został zapytany w Radiu Plus o wynik I tury wyborów prezydenckich. – Jest bardzo dobra zaliczka. Jestem przekonany, że Pan prezydent będzie ciężko pracował w tej kampanii i będzie to sukces Polski. Sukces Polski bo Andrzej Duda w jakimś sensie jest prezydentem, który dba o interesy wszystkich Polaków, choć nie wszyscy go rozumieją – mówił.

Suski dodał, że Rafał Trzaskowski jako prezydent będzie dbał jedynie o interesy części swojego zaplecza politycznego. – Byłaby to porażka całej Polski, a sukces niewielkiego środowiska – ocenia.

Zapytany o Szymona Hołownię, stwierdził, że gdyby był on związany bezpośrednio z Trzaskowskim, to by w ogóle nie wystartował. – Ludzie, którzy głosowali na Hołownię nie chcieli przecież by kandydat PO był prezydentem, więc dlaczego teraz mieliby zagłosować na kogoś, kogo nie chcieli. Te głosy pewnie się rozbiją – stwierdził.

"Gowin nie pomaga Zjednoczonej Prawicy"

Marek Suski był też pytany w Radiu Plus o słowa Jarosława Gowina z Onetu, prezes Porozumienia stwierdził, że wygrana Rafała Trzaskowskiego nie będzie oznaczała katastrofy.

– Jarosław Gowin powinien zastanowić się jednak nad tym co jest dobre dla Polski, czy te jego wypowiedzi pomagają Polsce, czy też wprowadzają pewien zamęt szczególnie w głowach części naszych obywateli, którzy są trochę zdezorientowani sytuacją – komentuje tę sytuację Marek Suski.

– I jak Pan odpowie na postawione przez siebie pytania? – dopytywał Jacek Prusinowski.

– Skoro takie pytania zadaję to uważam, że to pytanie trochę z tezą. Nie podoba mi się to co robi Jarosław Gowin, ma inne zdanie, zdanie, które nie pomaga. Zawsze po wyborach jest rozliczenie. Analizuje się jakie były przyczyny porażki, czy sukcesu. Takie podsumowania są i wszyscy je robią – mówił gość Radia Plus.

Wałęsa: Ostrzegałem, błagałem, prosiłem...

Rekordowa frekwencja. PKW podaje wyniki z 99 proc. komisji