Spotkanie w Bodzanowie? TVP Info: Trzaskowski nie przyjechał

Rafał Trzaskowski uzyskał drugi wynik w I turze wyborów prezydenckich – według danych z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych polityk otrzymał 30,34 proc. głosów. Dzisiaj polityk kontynuuje spotkania z wyborcami.

Spotkanie, które się nie odbyło

Jak informuje serwis TVP Info, dzisiaj rano Trzaskowski miał spotkać się z mieszkańcami miejscowości Bodzanów (województwo mazowieckie, w powiat płockim).

Kandydat nie dotarł jednak do Bodzanowa, chociaż na miejscu czekała na niego grupa sympatyków. Jak relacjonuje TVP Info, ok. 10 osób odpowiedziało na zaproszenie i przyszło na spotkanie, ale po godzinie 8 (spotkanie miało się odbyć przed 8), przyszedł wójt i poinformował, że Trzaskowskiego nie będzie.

O odwołane spotkanie polityka zapytano podczas konferencji prasowej w Płocku, jednak Trzaskowski nie odpowiedział. – Mieszkańcy czekali na Pana – mówiła dziennikarka TVP Info, pytając o powód nieobecności polityka.

– Ja się będę pojawiał wszędzie tam, gdzie się umawiam na spotkania. Ale to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim przygotowanie jasnego przekazu zmiany dla wszystkich kandydatów – stwierdził Trzaskowski w odpowiedzi, nie komentując jednak kwestii spotkania w Bodzanowie.

– Dzisiaj się na tym skupiamy. Ja objechałem całą Polskę, od rana do wieczora jeżdżę po Polsce i będę jeździł. Dziś przychodzi czas, aby mówić o konkretnym programie, który łączy wszystkich kandydatów opozycji – dodał polityk.

