Prezydent: Ja załatwiam sprawy polskie, bo serce mam polskie!

– Chcę promować Polskę i polską przedsiębiorczość, także prowadzoną przez ludzi młodych – muszą mieć swoją szansę (...) Chcemy realizować inwestycje, aby Polska była dostępna z każdego miejsca – mówił prezydent.

Andrzej Duda prosił zgromadzonych w Kwidzenie o ogromną mobilizację przed 12 lipca. Jak zapewnił, dla niego najwazniejszy jest interes Polski i Polaków: – Ja załatwiam sprawy polskie, bo serce mam polskie! – zapewnił prezydent, co spotkało się z dużym aplauzem zgromadzonych.

– Pięć lat temu rozpocząłem proces naprawiania polskiego państwa po ośmiu latach rządów, z którymi się nie zgadzałem – wskazał polityk podczas wizyty w województwie pomorskim. Jak zaznaczył, udało mu się odwrócić politykę poprzedników i nakierować ją na polską rodzinę.

Andrzej Duda przypomniał, że podstawowymi elementami wsparcia dla rodzin, które udało się wprowadzić w czasie jego prezydentury, to programy takie jak 500 Plus czy 300 Plus. Przekonywał, że obóz rządzący nie zapomniał zarówno o ludziach młodych przez zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia oraz o ludziach starszych m.in. przez trzynastą emeryturę.