Kukiz o wyniku Kosiniaka: PSL ma nie najlepszy PR, na który sobie zapracowało przez wcześniejsze lata

– Gdyby w PO nie doszło do zmiany, to Władysław Kosiniak-Kamysz, który niesie moje postulaty, miał realne szanse, żeby zaistnieć w tych wyborach. Ale, gdy do gry wszedł Trzaskowski, stało się dla mnie jasne, że tak nie będzie – mówi Paweł Kukiz z rozmowie z portalem Onet. Szef PSL był wspólnym kandydatem swojej partii oraz ruchu Kukiz'15.

Muzyk ocenia, że przeszkodę stanowiła marka PSL, z którą kojarzy się Kosiniak-Kamysz: – Media najczęściej komunikowały, że jest on kandydatem PSL, które delikatnie mówiąc, ma nie najlepszy PR, na który sobie zapracowało przez wcześniejsze lata. Trudno jest więc wymagać, żeby moje postulaty uzyskały świetny rezultat, kiedy głównie przez media są prezentowane na tle koniczyny. Niecałe 3 proc. to nie jest wynik rewelacyjny.

Paweł Kukiz zapewnia, że nie było pomysłu, aby to wystartował w wyborach: – Gdyby ktoś zechciał mnie wesprzeć, to bym o tym pomyślał, natomiast nikt mi takiej propozycji nie składał. Sam nie mam struktur, żeby podjąć się takiego wyzwania. Ciężko jest przetrwać, nie mając ani grosza z subwencji w sytuacji, gdy inne partie dysponowały milionami złotych i miały swoje media. Cudem przetrwałem do końca zeszłej kadencji.

