Warszawa: Premier polecił służbom intensyfikację usuwania podtopień

– Premier zobowiązał wszystkie służby, aby maksymalnie zintensyfikować działania tak, aby w tych wszystkich miejscach, w których w tej chwili mamy bardzo trudną sytuację, w których mamy również podtopione pojazdy, możliwie szybko wypompować tam, gdzie się to da wodę oraz kierować dodatkowe służby do pomocy tam, gdzie to jest konieczne – poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller podczas briefingu po zakończonym spotkaniu.

Głos zabrał też wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak poinformował, na Mazowszu w ostatnich godzinach straż pożarna została wezwana do ok. 700 miejsc. – W ciągu pierwszej pół godziny od wystąpienia tego deszczu doszło do wielu spektakularnych podtopień. Jedna ze stacji metra – stacja Ratusz Arsenał została, można powiedzieć, zatopiona w znacznej mierze i wyłączona z ruchu dla podróżnych, a także kilka dworców warszawskich – wskazał wojewoda.

– W bardzo wielu miejscach wybiły studzienki kanalizacyjne, burzowe, w niektórych miejscach w taki sposób przypominający gejzery. Niestety trzeba powiedzieć, że to się wiąże również z zagrożeniem dla Wisły, ponieważ niedobrą praktyką, którą obserwujemy w Warszawie już od dłuższego czasu jest to, że wraz z wodą burzową do Wisły spływają ścieki komunalne i ścieki przemysłowe. Niestety muszę powiedzieć, że sytuacja nie wygląda na to, żeby się poprawiała w ostatnim czasie i nie mówię tylko o dzisiejszym deszczu, ale w ogóle – mówił Radziwiłł.

Jednocześnie wskazał, że w tej chwili dzięki wytężonej pracy i priorytetyzowaniu wezwań straży pożarnej mamy sytuację znacznie opanowaną.