Korrida w katedrze

Opera przepiękna, wiązanka klasycznych przebojów, ale całkowicie świecka. Historia miłości i zbrodni, wybuchowego uczucia torreadora do tyleż pociągającej, co niestabilnej uczuciowo dziewczyny. Lepszą dla niej scenerią byłby stadion Śląska, który bez większego problemu mógłby zagrać sewilską arenę do walk byków, a nawet andaluzyjskie góry.

Jakie jednak nastawienie leży u podstaw urządzania tego rodzaju wydarzeń w kościołach? Zapewne (poza względami merkantylnymi) przekonanie, że zarówno religia, jak i całkowicie świecka kultura – należą do tej samej „sfery duchowej”. Jest to jednak założenie błędne; zacierając granicę między tym, co nadprzyrodzone i przyrodzone, stanowi w gruncie rzeczy rodzaj uwznioślonego naturalizmu.

Remedium na dzisiejszy kryzys Kościoła jest odbudowa czci dla Najświętszej Eucharystii, uświadamianie wiernym, jaki cud stanowi i tego, że jest sercem katolicyzmu. Cześć dla Eucharystii obejmuje również świadomość sakralnego charakteru świątyń, które przede wszystkim dla jej sprawowania zostały zbudowane. Są przestrzenią świętą, należącą do Boga, wyłączoną ze świeckiego użytku. W tym sensie stanowią również azyl duchowy, jak niegdyś stanowiły także fizyczny. Ich sakralny charakter to znak obecności niewidzialnego Boga, ich desakralizacja to zamazywanie tego znaku, tak potrzebnego, by ludzkość nie popadła w dezorientację w mrokach współczesnego świata.