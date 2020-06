"Nie ma się już czego bać". Apel premiera ws. wyborów

Już 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. O najwyższy urząd w państwie powalczą ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Dziś podczas wizyty w Kraśniuku premier Mateusz Morawiecki apelował do Polaków o wzięcie udziału w wyborach. Przekonywał, że nie ma zagrożenia związanego z koronawirusem.

– Śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku – mówił szef rządu. Jak podkreślał, jest to bezpieczniejsze niż codzienne wychodzenie do sklepu czy do kościoła. – Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych – dodawał.

Premier w sposób szczególny skierował swój apel do osób, które nie z uwagi na różne obawy nie zagłosowały w pierwszej turze. – Nie ma się już czego bać – przekonywał. Morawiecki podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań.