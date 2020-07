"SE" pisze o planie PiS na II turę wyborów. Chodzi o Kaczyńskiego

Według oficjalnych danych podanych we wtorek rano przez Państwową Komisję Wyborczą, Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia (13,87 proc.). Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.

Wynik wyborów oznacza, że konieczna będzie druga tura, w której zmierzą się ubiegający o reelekcję prezydent i kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Jeden z rozmówców "SE" (którego gazeta określiła jako "ważnego polityka PiS") przyznaje, że "schowanie" Kaczyńskiego jest przemyślaną strategią. Prezes PiS ma zbyt wyrazisty wizerunek, by mógł przyciągnąć bardziej umiarkowanego wyborcę – mówi informator gazety. "Walczymy w drugiej turze o nowych wyborców, ceniących sobie umiar, dystans, a nasz prezes ma wizerunek polityka dość radykalnego, który świetnie mobilizuje nasz twardy elektorat, ale już niekoniecznie zmobilizuje wyborców Bosaka, Hołowni, czy Kosiniaka-Kamysza. Stąd nie będzie zbytniej aktywności prezesa przed drugą turą" – podkreśla polityk.

Jarosław Kaczyński kilka dni przed pierwszą turą wystąpił na konwencji organizowanej przez Forum Młodych PiS. Rozmówca "SE" przyznaje, że to wydarzenie nie przyniosło takich rezultatów, jak oczekiwano.

Z kolei wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreśla, że Kaczyński jest "architektem" sukcesów PiS. "Dla niektórych jak prezes jest, to jest niedobrze, jak go nie ma to jest niedobrze" – stwierdza i dodaje, że lider Zjednoczonej Prawicy będzie zawsze krytykowany bez względu na to, czego by nie robił.

