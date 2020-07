"Kompletnie nas nie zna i nie rozumie". Bosak ostro odpowiada na rady Tuska

Politycy popierający Rafała Trzaskowskiego apelują do Konfederacji, aby ta przekazała poparcie kandydatowi KO. Tymczasem tuż o ogłoszeniu exit poll po pierwszej turze Rada Liderów Konfederacji wydała stanowisko, w którym jasno wskazuje, że nie poprzez żadnego z dwóch kandydatów, którzy wchodzą do drugiej tury. Krzysztof Bosak pytany wielokrotnie przez dziennikarzy deklaruje, że nie zdradzi, na kogo odda swój głos.

Do pozyskiwania wyborców Konfederacji włączył się również były premier Donald Tusk. Były szef RE twierdzi, że dla Konfederacji lepsze jest PO niż PiS – dlatego, że ta pierwsza formacja chce z Konfederacją wygrać. Tusk ostrzega, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie chciała Konfederację zniszczyć.

"Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z wami wygrać. Z PiS-em wiele was łączy, dlatego będą chcieli was zniszczyć. Są w tym naprawdę nieźli" – napisał w środę na Twitterze Donald Tusk.

Na jego rady nie pozostał obojętny lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Nie boimy się rywalizacji ani z Wami, ani z PiSem. Jeśli ktoś sądzi, że w polityce kierujemy się strachem to znaczy że kompletnie nas nie zna i nie rozumie. Na marginesie: Jeśli wpis jest faktycznie kierowany do wyborców, to sądzę, że jest ich zbyt wielu byście z nimi wygrali" – napisał w odpowiedzi.