Trzaskowski chwali się rozmową z byłym prezydentem USA. Internauci bezlitośni

"Dziś rozmawiałem z @BarackObama o demokracji w Polsce, o znaczeniu naszego kraju dla zjednoczonej Europy, a także o tym, jak kluczową sprawą jest sojusz polsko-amerykański. Zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich" – napisał w nocy na Twitterze Rafał Trzaskowski, informacja pojawiła się również w języku angielskim.

Post został szeroko skomentowany. Duża część internautów przypomina kandydatowi KO, że takie rozmowy powinno się raczej prowadzić z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie z byłym.

"O tym jak się robi reset z Rosją nad głowami takich krajów jak Polska, a nawet na ich szkodę, też Pan rozmawiał z Obamą?", "Rozmawiał o bezpieczeństwie Polski z człowiekiem który decyzję o rezygnacji z tarczy antyrakietowej ogłosił 17 września. Brawo", "Niedoszły z byłym. Monty Python", "W tej sprawie dzwoniła do mnie Britney Spears. Jest plan, ale o tym pogadamy w wyznaczonym terminie", "Trzeba bylo jeszcze z Climtonem pogadać o sojuszu", "Niech Pan idzie na całość i zadzwoni do Stanislawa Augusta Poniatowskiego" – to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod informacją zamieszczoną przez Rafała Trzaskowskiego.