"Dosyć. Do widzenia". Mocne słowa prezydenta Dudy

Trwa kampania wyborcza, w ramach której Andrzej Duda odwiedził dzisiaj Stargard Szczeciński.

– Udało nam się przetrwać epidemię koronawirusa. Dzięki odwadze, determinacji wprowadziliśmy tarcze antykryzysowe. Wystarczy porównać ten kryzys, który dotknął nas teraz, z tamtym z 2008 roku – mówił prezydent podczas spotkania z wyborcami.

– Jak wtedy byli traktowani przedsiębiorcy, ilu wtedy przedsiębiorców upadło, ilu ludzi straciło pracę, ilu ludzi musiało wyjechać za granicę – tłumaczył dalej Duda.

– Trzeba po raz kolejny powiedzieć „do widzenia”, mamy dosyć tych, którzy podnosili w Polsce wiek emerytalny. Dosyć. Do widzenia. Nigdy więcej nie pchać się do władzy w Polsce. Nigdy więcej. Po co? Po to, żeby znowu pozwalać kraść 50 mld VAT rocznie? Po to chcą się dopchać do władzy? Żeby znowu ktoś nas okradał? Nie. Złodziejom i tym, którzy złodziejom sprzyjali mówimy „nie” – podkreślił dalej polityk.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Wyborcy będą mogli oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego albo prezydenta Andrzeja Dudę.

