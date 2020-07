Minister rodziny do dymisji? Maląg zaprzecza

Minister rodziny pracy i polityki społecznej była pytana w TVP również o to, kiedy będzie można skorzystać z bonu turystycznego.

– Ustawa jest w Senacie, myślę że na następnych obradach Sejmu zostanie przyjęta i bon turystyczny jeszcze w te wakacje ruszy – poinformowała Marlena Maląg. – To wsparcie zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla branży turystycznej, a także pokazanie młodemu pokoleniu pięknych zakątków Polski, uczenie miłości do ojczyzny – dodała.

Do kiedy zasiłek opiekuńczy?

Zabrała również głos ws. zasiłku opiekuńczego, który po 12 lipca przestaje obowiązywać.

– Uznajemy, że wystarczające będzie przedłużenie do 12 lipca. Ideą było zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 8 w sytuacji zamknięcia placówek oświatowych spowodowanego koronawirusem. Szkoły weszły już w rytm wakacyjny. Natomiast jeśli chodzi o żłobki i przedszkola, monitorujemy sytuację, gdyż pracują one w reżimie sanitarnym i zmniejszonej liczbie miejsc, w związku z tym nie wszyscy rodzice mogą z nich skorzystać. W przyszłym tygodniu będzie decyzja. Ale jest okres wakacyjny i myślę, że 12 lipca będzie tą data graniczną – podkreśliła.

