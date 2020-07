"Osobiście nie czyniłbym tego". Senator KO o działaniach Trzaskowskiego

W rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Michałem Kolanko, Bogdan Zdrojewski komentował działania kandydat KO na prezydenta – Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej.

Jak tłumaczył senator KO, "przymilanie się" przez Trzaskowskiego do elektoratu Konfederacji może być błędem, szczególnie jeśli będzie robione w niezręczny sposób.

– Znam troszeczkę tego elektoratu, takiego miejskiego, to jest wycinek taki wielkomiejski; wiem, że ten elektorat w jakichś 30-40 proc. raczej nie jest zainteresowany drugą turą, i to jest z jego punktu widzenia racjonalne. Wiem, że pewna grupa, zwłaszcza mężczyźni po 50. roku życia pójdą i zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę, natomiast w tym młodszym elektoracie jest pewna sympatia do Rafała Trzaskowskiego z racji wieku, charakteru, otwartości i dużej niechęci wobec obecnie urzędującego prezydenta – tłumaczył Zdrojewski.

– Ale według mnie zabieganie o elektorat Konfederacji może być większym błędem niż brak takiego zabiegania, zwłaszcza jeśli się to czyni po prostu niezręcznie – podkreślił polityk, dodając, że on „osobiście nie czyniłbym tego”.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Wyborcy będą mogli oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego albo prezydenta Andrzeja Dudę.

Czytaj także:

"Dosyć. Do widzenia". Mocne słowa prezydenta DudyCzytaj także:

PO nie chce Tuska. "Mógłby zaszkodzić Trzaskowskiemu"