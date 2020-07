Ekspert o słowach premiera: Mam nadzieję, że się przejęzyczył

Premier Mateusz Morawiecki zachęcając w Wysokiem Mazowieckiem do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich przekonywał, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa "stabilizuje się". – W sensie jak najbardziej pozytywnym, coraz mniej w trendzie jest zachorowań, zgonów jeszcze mniej, to mnie szczególnie cieszy. To już jest teraz choroba, można powiedzieć, jak inne, czekamy tylko na szczepionkę. Myślę, że kilka miesięcy i ktoś na świecie ją wynajdzie, bo wielkie pieniądze poszły na jej opracowanie – podkreślał szef rządu. Wskazywał, że pierwsza tura wyborów została zorganizowana w sposób właściwy jeśli chodzi o zapewnienie wyborcom bezpieczeństwa. W związku z tym premier zaapelował: "Nie bójmy się zatem pójść do tej drugiej tury, zachęcam wszystkich mieszkańców waszego powiatu (...), bo nie wszyscy poszli tak tłumnie, tak licznie jak poprzednio, może się niektórzy niepokoili".

Do słów Morawieckiego odniósł się w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego. Profesor Robert Flisiak wyraził nadzieję, że premier się przejęzyczył. – Przebieg kliniczny COVID-19 jest łagodniejszy, ale mówienie, że nie musimy się już bać koronawirusa jest przedwczesne – ocenił.

Rozmówca RMF FM stwierdził, że skoro rzeczywiście jest w "odwrocie", to dlaczego dochodzi do zakażeń na weselach i dlaczego sanepid szuka pasażerów pociągów, którymi jechała osoba z koronawirusem. – I dlaczego - skoro nie ma powodu, by bać się wirusa, bo jest w odwrocie, cały czas w gotowości utrzymywane są szpitale - placówki zakaźne mają zakaz przyjmowania innych pacjentów – pytał retorycznie profesor.

