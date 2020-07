Słupsk: Koronawirus u dwóch kolejnych pracowników szpitala wojewódzkiego

Łącznie wśród personelu szpitala zakażenie koronawirusem potwierdzono u czterech osób. W środę u dwóch z oddziału położniczo-ginekologicznego, w czwartek u dwóch kolejnych osób.

Jak podano w komunikacie, w czwartek zamknięta została poradnia neonatologiczna. Dzień wcześniej informowano o zaprzestaniu przyjmowania pacjentów oddziałów położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego, a także zamknięciu poradni patologii ciąży. Te dwa oddziały szpitalne i dwie poradnie pozostaną wyłączone z działalności co najmniej do piątku, do czasu przebadania na COVID-19 przebywających tam pracowników i pacjentów.

"Ostateczne decyzje o ponownym uruchomieniu zamkniętych oddziałów i przychodni będą podejmowane adekwatnie do sytuacji" – podano w komunikacie.

Pozostałe oddziały i poradnie szpitala przyjmują pacjentów i realizują świadczenia zdrowotne.

W Pomorskiem koronawirusa potwierdzono u 677 osób, w tym 38 zmarło.

