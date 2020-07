Prezydent podpisał projekt zmiany Konstytucji

– Zgodnie z tym zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną – mówił prezydent Duda.

– Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci – tłumaczył dalej polityk podpisując projekt. Jak podkreślił Duda, projekt nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

Prezydent zaznaczył również, że polskie społeczeństwo było wielokrotnie pytane o tę sprawę i odsetek osób przeciwnych adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zawsze był powyżej 70 proc., a w niektórych sondażach nawet ponad 80 proc.

Czytaj także:

Prezydent: Mogę wyjść na ulicę i spojrzeć ludziom w oczy