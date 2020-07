Tusk: Umiałbym to Kaczyńskiemu wytłumaczyć...

"Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny" – pisał Tusk.

Tusk komentował swój głośny wpis w rozmowie z Polsat News. Były premier podkreślił, że obecny spór polityczny ma niezwykle ostry charakter.

– Źle byłoby, żeby to, co my niesiemy ze sobą z przeszłości, mówię tu o panu Kaczyńskim i o sobie, spory, emocje, żeby to jakoś zredukować, żeby dać młodszym szansę na to, żeby środek ciężkości z przeszłości przenieść na przyszłość – mówił. Tusk dodał, że właśnie w tym kontekście należy patrzeć na jego decyzję o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich.

Tusk stwierdził, że gdyby Kaczyński wycofał się z polityki, to Polska jedynie by na tym zyskała. – Byłoby w Polsce jakoś lżej. Byłoby inaczej, na pewno lepiej. Tak uważam. Myślę, że umiałbym mu to wytłumaczyć, gdyby zdecydował się na spacer, który mu zaproponowałem – mówił w rozmowie z Polsat News.

Czytaj także:

PiS publikuje film o Nitrasie. "Panie Trzaskowski, niech pan się odetnie"Czytaj także:

"Kaczyński nienawidzi ludzi i ich poniża". Michnik udzielił wywiadu "Die Zeit"