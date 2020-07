27 mln zł dla szpitali jednoimiennych na walkę z koronawirusem

"Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19" zakłada finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych zarówno przez szpitale jednoimienne jak i konsorcja szpitali jednoimiennych oraz jednostki naukowe.

"Wszyscy czekamy na leki, procedury medyczne, technologie służące skutecznej terapii COVID-19 i profilaktyce rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Jestem przekonany, że doświadczenie szpitali jednoimiennych wniesie znaczący, polski wkład w walkę z epidemią, niosąc chorym ulgę i nadzieję, a jednocześnie pozwoli znaleźć nowe rozwiązania do walki z pandemią" – powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w komunikacie.

Odzew szpitali jednoimiennych na adresowaną do nich inicjatywę NCBR był ogromny i - jak podało we wtorek NCBR - budżet na to przedsięwzięcie został zwiększony. Wnioski o dofinansowanie projektów, które przyjmowano do 31 maja br., opiewają na kwotę blisko 380 mln zł. Jeden wnioskodawca ubiega się średnio o około 4,8 mln zł, a najwyższa wnioskowana kwota wynosi ponad 47 mln zł.

Uzyskane środki można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników naukowo-badawczych, personelu technicznego i pomocniczego oraz na usługi świadczone w ramach podwykonawstwa a także na zakup i amortyzację aparatury badawczej. Realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie, nie powinna trwać dłużej niż rok.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone będą w trzech obszarach. Pierwszy dotyczy podniesienia skuteczności leczenia COVID-19 poprzez opracowanie nowatorskich terapii oraz schematów leczniczych i procedur medycznych wraz z oceną ich bezpieczeństwa, analizy aspektów przebiegu infekcji oraz badań nad osoczem ozdrowieńców a także poszukiwania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Drugi dotyczy opracowania nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,w tym m.in. innowacyjnych, szybkich, dokładnych i tanich testów diagnostycznych oraz środków i procedur bezpieczeństwa dotyczącego nie tylko personelu medycznego i pacjentów, ale również pracowników w zakładach pracy. Trzeci obszar dotyczy badań nad rozwiązaniami telemedycznymi, sztuczną inteligencją, a nawet robotyką. Zahamowaniu epidemii i poszerzaniu wiedzy na temat zakażeń SARS-CoV-2 ma służyć stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych służących do zbierania danych o przebiegu choroby lub epidemiologicznych.

Dofinansowanie przyznawane jest na uproszczonych zasadach dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej pozwalających NCBR na szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz epidemii.

Przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych nie jest jedynym działaniem NCBR ukierunkowanym na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii. Do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym, adresowany jest również konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, którego budżet wynosi 200 mln zł. Są to środki z unijnego Programu Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w tym konkursie prowadzony jest do końca roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

