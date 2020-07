Bielan o Trzaskowskim: Pieszczoch liberalnego salonu warszawskiego

– Prezydent Andrzej Duda był gotowy wczoraj debatować z Trzaskowskim. Stawił się na zaproszenie TVP w Końskich. Niestety, Trzaskowskiemu zabrakło odwagi, nie było go wczoraj – mówił Adam Bielan w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP.

– Nie odczuwam żadnej satysfakcji. Polakom należy się debata przed drugą turą. Nie było dotąd takiej sytuacji, żeby takiej debaty nie było. Przypomnę, że TVP jest jedyną telewizją w Polsce, która ustawowo jest zobowiązana do przeprowadzenia takiej debaty. Z kolei prezydent Duda jest pierwszym polskim prezydentem, który zgodził się wziąć udział w debatach przed I turą. Dotąd polscy prezydenci, którzy ubiegali się o reelekcję, Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, rezygnowali z takiej możliwości. Prezydent Duda ze względu na szacunek, jakim daży wszystkich wyborców, wziął udział dwukrotnie w debacie przed I turą – przypomniał europoseł PiS.

Bielan ocenił: – To, co się wydarzyło wczoraj w Lesznie, to była dość kuriozalna sytuacja. Rafał Trzaskowski zorganizował de facto konferencję prasową dla dziennikarzy z Warszawy i dla niepoznaki wywiózł ich z Warszawy do Leszna, tak żeby wyborcy w Polsce się nie zorientowali, że tak naprawdę to spotkanie z przedstawicielami salonu warszawskiego.

Zdaniem rzecznika sztabu Andrzeja Dudy, Trzaskowski jest "pieszczochem liberalnego salonu warszawskiego".