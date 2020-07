Nie wszystkie pakiety wróciły do konsulatów. RPO: Trafia do nas kilkadziesiąt skarg dziennie

Bodnar zaznaczył, że nie ma zamiaru obwiniać rządzących i nieprawidłowości w głosowaniu. Nie uważa też, że błędy to wynik celowego działania.

– Do nas trafia każdego dnia kilkadziesiąt skarg dot. różnych aspektów organizacji wyborów poza granicami kraju. Oczywiście, żeby ta skarga do nas trafiła, to ktoś musi sobie uświadomić, że taka instytucja jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc. My staramy się na bieżąco reagować na te sprawy – stwierdził. – W Wielkiej Brytanii kilkanaście tysięcy pakietów nie wróciło z powrotem do konsulatów. Powstaje pytanie dlaczego. Czy ludzie nie dosłali czy też poczta miała za mało czasu na to, żeby dostarczyć – powiedział, pytany o skalę nieprawidłowości.

– Uważam, że pierwszy błąd był taki, że nowe reguły zostały zmienione w krótkim czasie przed wyborami i ciężko jest się przygotować do tego. Jeżeli wprowadzamy głosowanie korespondencyjne, to z tym się wiąże pewne ryzyko, że te pakiety nie dojdą na czas – mówił.

